La Fourchette du Printemps, Paris 17

Avec un tel nom on a hâtivement pensé que ce restaurant servait plutôt une cuisine aux accents asiatiques, mais il ne s’agit pas ici de baguettes mais bien de fourchette. Et pourquoi du Printemps ? Pas pour ses rouleaux rassurez-vous, mais tout simplement parce qu'il s'agit du nom de la petite rue qui abrite ce discret néobistrot du 17ème arrondissement. Une petite rue à l'angle du boulevard Pereire, non loin de la gare de Pont Cardinet, un quartier en total restructuration et une rue devant laquelle on peut passer des dizaines de fois sans jamais y prêter la moindre attention. C’est aussi ça le charme discret de la Fourchette du Printemps !

La Fourchette du Printemps, un néobistrot dépaysant

En passant la porte de la Fourchette du Printemps, une demeure récompensée d’une étoile au Michelin depuis 2011, on se retrouve un peu comme chez des amis dans leur chic maison de campagne. L’accueil est chaleureux sans être obséquieux, tout comme la décoration simple mais élégante. Une première salle sur rue avec son comptoir-bar rétro en bois brut propose des tables qui, le midi, bénéficient de la lumière naturelle des baies vitrées. Derrière le bar, une deuxième salle couloir tout en longueur pour un voyage gourmand en première classe bien sûr !

Aux fourneaux, Nicolas Mouton mi ch'ti - mi Flamand

Dans les assiettes, le Chef Nicolas Mouton, passé par les cuisines du Bristol et du Crillon, exécute à la perfection sa propre partition faite, d’une cuisine contemporaine et inventive qui suit le rythme des saisons. Les cuissons sont maîtrisées, les goûts et les textures se marient tout en finesse et sans esbroufe.

Tous les plaisirs de la table semblent donc ici bien réunis pour cette charmante adresse à découvrir dare-dare si vous habitez ou travaillez non loin ou à programmer si vous êtes plus loin.

Et dans les assiettes de la Fourchette du Printemps !

Pour vous mettre un peu l’eau à la bouche le jour de notre visite nous avons commencé à nous délecter d'une mise en bouche plutôt conséquente et terriblement addictive, un foie gras poêlé, marron, émulsion lait de coco, cacahuètes, croûtons et Espelette.

En entrée, une raviole de pomme de terre farcie de homard, tourteau et hareng, coulis d’herbes, un délice d’équilibre.

Des langoustines en carpaccio, tartare de daurade et d’huîtres, croûtons de crevettes grises, un mélange 100% iodé qui fait souffler le doux vent du large sur les papilles.

En plat côté poissons, les Saint-Jacques « rôties » ragoût de bulots et raifort, carpaccio de betterave, font leur petit effet dès leur entrée en scène, avec une parfaite cuisson des Saint-Jacques et un mariage terre-mer très réussi.

Côté viande, le Suprême de Volaille « Gratiné à la moelle » posé sur un lit de macaroni farcis de foie gras et cèpes, sauce poulette, est un plat totalement régressif remis à la sauce bistronomique, un sans faute... Et une explosion de goûts et de souvenirs !

Pour finir tout en légèreté, Le Pamplemousse frais, sorbet pamplemousse, crème au thé au jasmin et petits financiers à la pistache, tombe à pic ! C’est frais, léger et gourmand, un trio gagnant pour finir sur une touche subtilement acidulée.

La Fourchette de Printemps est bel et bien une adresse à noter dans vos tablettes pour un déjeuner d’affaires à partir de 25€ ou un dîner entres amis ou en amoureux à partir de 55 euros pour le petit menu, qui comprend une mise en bouche (plutôt généreuse le jour de notre venue), une entrée, un plat, pré-dessert (tartelette aux pommes et sa boule vanille) et dessert.