24 Le restaurant, une adresse gastronomique qui prend son envol

Une nouvelle adresse de la rue Jean Mermoz dans le 8ème arrondissement commence tout doucement à se faire remarquer. L’endroit est chic et moderne, l’assiette créative et l’accueil des plus chaleureux.

Aux commandes du 24, Erwan Merdrignac et Hakim Seghaier un duo de choc !

Après plusieurs années passées aux côtés du chef Gaël Orieux, restaurant Auguste dans le 7ème arrondissement, Hakim Seghaier en salle et Erwan Merdrignac au piano, ont su accorder leurs violons pour enfin sauter le pas et jouer ensemble leur propre partition passant ainsi de l’autre côté de la scène et de la Seine par la même occasion.

Hakim Seghaier, en maître de cérémonie, est un homme enjoué qui sait vous mettre directement à l’aise. Prévenant il vous installe à votre table, s’enquiert pour votre bien-être et vous laisse ensuite quelques instants pour vous imprégner de l’ambiance des lieux.

Erwan Merdrignac et Hakim Seghaier

Le temps pour nous de contempler les œuvres contemporaines tout de rose fluo, réalisées par le calligrapheur tunisien shoof, qui ornaient les murs noirs lors de notre visite. Au 24 les murs de la salle de restaurant servent de toile de fond à une des passions d’Hakim, le Street Art.

Pour le reste, c’est la décoratrice d’intérieur Stéphanie Rey qui s’en est chargée. Optant pour le gris en couleur dominante, la salle, les tables, le plancher offre une ambiance cosy et contemporaine qui met en scène et en lumière le travail que le chef Erwan et son équipe réalisent dans les assiettes.

A l’heure du déjeuner, côté convives c’est aussi le gris qui domine, avec les très nombreux costard-cravates qui ont très vite adopté l’adresse ouverte en août 2015. Ils sont donc le côté chic, vous êtes plus détendu, vous serez le côté choc, tout comme dans la décoration des lieux, ces deux univers se mêlent tout en harmonie.

Dans les assiettes, le chef Erwan Merdrignac propose une cuisine française relevée de quelques touches d’exotisme. Talent et rigueur sont ses maîtres-mots. Formé par de grands cuisiniers, il a fait ses armes auprès de Yannick Alleno, d'abord au Scribe puis au Meurice avant de partir pour le restaurant Auguste où il a passé 10 ans aux côtés Gaël Orieux en tant que second. Ces expériences lui ont permis de maitriser les cuissons et les assaisonnements pour proposer aujourd’hui des créations épurées où 3 ou 4 saveurs dominent, jamais davantage !

Dans les assiettes du 24 Le restaurant

A la carte ce jour-là, Fregola Sarda, des toutes petites pâtes rondes de blé dur (genre semoule) accompagnées d’artichauts poivrade (très ailée) et sot l’y laisse servis avec un bouillon mousseux parfumé à la coriandre (18€), léger, tout en finesse, mais très relevé par l'ail, un vrai régal pour les amateurs du genre.

Rognon de veau, œuf poché, trompettes de la mort, sauce au chorizo relevé aux vieux Xérès (18€), pour une entrée plus corsée, goûteuse à souhait. Un premier aperçu plus que prometteur pour la suite du repas.

Pour le plat difficile de résister au Pigeon d’Anjou rôti (37€), salsifis lardés, topinambours glacés au sirop d’érable, chutney d’oignon et Cranberry, plus de 3 saveurs, mais quelles saveurs ! Un sans-faute, coté cuisson et assaisonnement, mais aussi côté gouts. Une assiette bien saucée en est la preuve !

Côté poisson, ce sera Sériole de ligne (29€), un poisson encore trop méconnu à la chair blanche très fine en goût, accompagné d’une mousseline de patates douces, blettes françaises, crosne et beurre nantais au combawa. Un mélange de textures et de saveurs réussi pour un plat léger. Pas de doute ici on suit les saisons. Les légumes variés permettent de jouer sur la multitude de saveurs tout en douceur tout en restant très équilibrés.

On termine bien évidemment avec les desserts et on se laisse tenter par la crêpe Suzette, Erwan ayant des origines bretonnes, et un crémeux au citron, biscuit croquant amandes, meringue et gelée key lime, tout en légèreté. Un final qui confirme l’impression générale d’une cuisine raffinée et légère pour un déjeuner.

Le talent d'Erwan s'exprime dans cette cuisine créative sans être excentrique, avec goût sans fioriture et sans chichi !

Après plus d’un an de service, ce talentueux duo et toute leur équipe sont aujourd’hui bien rodés et le 24 se révèle être une adresse discrète mais efficace qui devrait vous régaler !

Le petit plus !

La fougue d’Hakhim nous a fait entrevoir toute l’importance du service en salle. Son humour et sa bonne humeur jouant un rôle important pour le ressenti de ce repas. Nous l’avions un peu taquiné sur les panières à pain en osier, et loin de s’offusquer, c’est avec humour que, d’une pirouette, il nous a rassuré sur cette petite faute de goût qui allait être vite réparée… C’est anecdotique, mais si un autre couac s’était présenté nul doute qu’il aurait su gérer.

Côté prix :

A la carte comptez 55 € en moyenne avec un verre de vin.

Menus déjeuner - entrée, plat, dessert à 33 € ou entrée-plat ou plat-dessert à 29 €

Menu dégustation à 70 € hors boisson