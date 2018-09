Le Printemps du Goût, 7ème et 8ème étages du Printemps Haussmann, Paris 9

Après avoir baissé un à un leur rideau, les épiciers se disputent de nouveau les pas de porte, on assiste même à une vraie déferlante sur Paris avec des ouvertures très médiatiques comme celle en juin dernier de la 2ème adresse de la Maison Plisson du côté du Marché Saint-Honoré ou précédemment avec l’ouverture du Nouvel Ordinaire, l’épicerie-fine restaurant née d’un financement participatif initié par le journaliste gastronomique Sébastien Demorrand.

Il n'en fallait pas plus au groupe "PPR", Pinault pour les intimes, pour se lancer dans la course de ces nouveaux lieux de perdition et c'est ainsi que depuis quelques mois les gourmets à la bourse bien remplie prennent la direction du Printemps Haussmann et de ses 1 700m2 surplombant Paris. Avec deux étages entièrement consacrés au meilleur de la production artisanale en provenance de tous les terroirs français, on se presse dans les escalator ou par l'ascenseur et on commence par une halte au 7ème pour faire ses courses à l’épicerie, miels, thés, confitures, chocolats, cafés, conserves, poisson fumé, foie gras ... On dévore un livre culinaire à la librairie Appétit et on sélectionne ses vins au Repaire de Bacchus. Au monte ensuite au 8ème et là on s’extasie devant les étals de la place du marché, fruits, légumes, poissons et viandes et on craque pour croûte du pain au levain de Gontran Cherrier ou une pâtisserie colorée de Christophe Michalak.

Cerise sur le gâteau, on peut même manger avec vue sur Paris, avec 260 places assises dont 70 en terrasse pour profiter pleinement des beaux jours !