Quelles sont les meilleures eaux du monde ?

La 1ère édition internationale du Concours des Eaux Gourmet organisé par AVPA (Agence pour la valorisation des Produits Agricoles) a rendu son verdict le samedi 4 février lors des Thermalies à Lyon (69). Les meilleures eaux en bouteille de la planète ont été primées et le jury a désigné « l'eau tendance 2017 ».

Après plusieurs semaines de dégustation, le jury composé d'experts, de gastronomes, de spécialistes du goût et de représentants de l'académie Culinaire de France ont départagé les quelques cinquante eaux en compétition cette année provenant de 20 pays. « Un choix cornélien -comme l'explique Michel Bontemps, organisateur de l'évènement pour AVPA (Agence pour le Valorisation des Produits Agricoles) -car la plupart des eaux candidates flirtaient avec l'excellence ».

Réparties dans 6 catégories différentes (4 plates et 2 gazeuses), ces eaux d'exception ont su séduire le jury par leur caractère, leur goût et leur élégance.

Dans la catégorie reine, « Gazeuses de caractère », la bataille fut rude et les eaux françaises s'y sont taillé la part du lion. Vernière (l'eau de Lamalou-les-Bains) médaille d'or, devance les auvergnates Saint-Geron et Chateldon argent ex-aequo devant Vichy Celestins, Rozana et Oro (Macédoine) en bronze.

Dans la catégorie « Gazeuses légères », la Suède est à l'honneur avec Are médaille d'Or, l'eau suisse Sembrancher et l'anglaise Wenlock Spring complètent le podium.

Dans la catégorie "Plates légères", c'est la finlandaise Veen qui remporte l'or devant Treignac, l'eau de Corrèze, en argent et l'américaine Clear Alaskan Glacial en bronze.

Dans la catégorie « Plates mixtes légères », Are récidive et remporte l'Or dans sa version plate. L'eau ukrainienne Alaska est en argent et l'espagnole Font d'or en bronze.

Dans la catégorie des « Plates mixtes de caractère », l'Espagne domine le genre avec Sousas en Or et Agua de Benassal en argent. La Suisse Sembrancher et l'Indienne Kelzaï se partagent le bronze.

Dans la catégorie des « Plates de caractère », la Grèce est à l'honneur avec Athos en Or, les deux françaises Thonon (argent) et Velleminfroy (bronze) complètent le tableau.

Le jury a remis 3 prix spéciaux :

Prix de l'eau Tendance 2017 : Mont-Blanc (France)

Prix de l'eau qui fait parler : Clear Alaskan Glacial (USA)

Prix du design : Veen (Finlande)