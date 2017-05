Polissons devient le meilleur bistrot parisien 2017

Les bistrots sont à la fête en ce moment. Après les 100 bistrots récompensés par la Ville de Paris, voilà qu'aujourd'hui c'est le Guide Lebey qui annonce son poulain 2017.

Pour succéder à Mensae, le bistrot du chef Thibauld Sombardier situé dans le 19ème arrondissement, ils étaient 5 en lice et pas des moindres, Quinsou (6ème) la nouvelle adresse d'Antonin Bonnet - ancien chef du Sergent Recruteur, Tomy & Co (7ème - récompensé par la ville de Paris) la table de Tomy Gousset, ancien chef de Pirouette aux Halles, qui fait depuis des mois frémir de plaisir toute la scène gastronomique parisienne "le Meilleur grand bistrot du moment" selon certains, Botanique bistrot (11ème) une adresse que nous vous recommandons vivement, née de la rencontre d'un chef d'origine japonaise Sugio Yamagushi et d'un sommelier français Alexandre Philippe, Jouvence (12ème) la maison de Romain Thibault non loin de l’hôpital Saint-Antoine et Polissons (18ème). C'est ce dernier qui remporte cette année le prix Staub-Lebey du Meilleur Bistrot de Paris.

Romain Lamon en cuisine, Polissons, Paris 18

Polissons, ça rime avec mieux que bon

Ouvert en novembre dernier par le jeune chef Romain Lamon, ex-Richer, Ex-Ritz, et sa compagne Julia Sfez, sur les pourtours montmartrois non loin de la mairie du 18ème et du métro Jules Joffrin. On aime sa salle claire et épurée, dans les tons ocre et bleus, ses tables en bois ou en formica et dans le fond sa cuisine ouverte où l'on peut voir s'activer le chef et son équipe. Une fine équipe qui démarre très fort en proposant une cuisine raffinée, des prix doux et un accueil chaleureux. Des atouts qui n'ont pas laissé de marbre les experts du Fooding, qui n'en ratent jamais une, mais également par l'oeil avisé de quelques chroniqueurs tels Emmanuel Rubin au Figaro qui a aimé "les plats bien balancés", ou bien encore Estérelle Payany pour Télérama qui conclut son article par "Polissons, ça rime avec mieux que bon". Tous saluent la qualité de la cuisine de Romain et ces prix accessibles avec un menu-déjeuner proposé à 21 €.

Romain Lamon, chef de Polissons et Pierre-Yves Chupin du Guide Lebey le jour de la remise du prix

Gageons que cette reconnaissance du Lebey des bistrots mettra en lumière cette table polissonne du Nord-Est parisien.

Retour sur le Palmarès Officiel 2017 « Meilleures créations culinaires de l'année" remis lors d'une cérémonie officielle en avril dernier.

Lebey de la Meilleure entrée : Langue de bœuf en fine tartelette, gribiche & navet mariné, graines de moutarde par Tomy Gousset, Tomy & Co

Lebey du Meilleur poisson ou crustacé : Rouget et ses écailles frites, jus de palourde, olives vertes et câpres par Koji Higaki, L'Inconnu

Lebey de la meilleure viande ou volaille : Poulette du perche, girolles, navet kabu, citronnelle et chartreuse verte par David Bizet, L'Orangerie Four Seasons George V

Lebey du Meilleur dessert : Miel de maquis corse givré au parfum de citron et d'eucalyptus par Michaël Bartocetti, L'Abeille Shangri La Paris

Lebey du Meilleur Dessert au chocolat : Le Cacaoyer, déclinaison de trois chocolats dans l'esprit d'une feuille de cacaoyer, réduction d'airelles & hibiscus, sablé cacao accompagné de son chaud-froid à la fève de tonka par Jimmy Mornet, Le Pur' Hyatt Park Vendôme Paris

Lebey de la première installation : Youssef Gastli, Plume – Paris 7ème

Lebey du meilleur service fromage : Denis Courtiade, Alain Ducasse au Plaza Athénée – Paris 8ème

Lebey de la meilleure carte des vins 2016 : Marco Pelletier, Vantre – Paris 11ème

Le Lebey des bistrots - 420 établissements à découvrir - 410 pages - 12,90 € - Vente en ligne