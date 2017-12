Cinq personnalités du monde de la gastronomie parmi les 50 français les plus influents du monde

La gastronomie est à l'honneur dans cette 5ème édition des 50 français les plus influents du monde. Un classement qui mêle scientifiques, entrepreneurs, sportifs, artistes et cette année trois cuisiniers, un pâtissier et une oenologue qui font rayonner la France à l'étranger !

Pour le trio de tête on retrouve sur la plus haute marche l'entrepreneur Xavier Niel "Le père de la freebox et du forfait mobile à 2 euros, le fondateur d'Iliad, nouvelle coqueluche de ces messieurs de la Valley". Sur la deuxième marche l'entraineur du Real Madrid Zinedine Zidane et Brigitte Macron qui entre directement à la troisième place de ce classement et est donc également la première femme française la plus influente du monde !

Côté gastronomie on retrouve à la 8ème place le chef Alain Ducasse à l’origine de la « gastro-diplomatie » qui a ouvert en mars dernier son 26ème restaurant à l’étranger.

A la 35ème place, seule femme triplement étoilés au monde Anne-Sophie Pic devance de quelques rangs le pâtissier Christophe Adam, créateur de l'enseigne L’éclair de génie, aujourd’hui implantée à l’international arrive à la 40ème place. Le jeune chef Jean Imbert, qui après avoir remporté l'édition 2012 de « Top chef » est devenu le nouveau cuisinier chéri des célébrités américaines est 46ème et précède ainsi Isabelle Legeron, 49ème, oenologue et seule française à avoir obtenu un Master of wine, le plus haut diplôme pour un oenologue.