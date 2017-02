Le nouveau Casting des chefs de Taste of Paris 2017 enfin dévoilé

Hier soir, dans l'enceinte de la célèbre école de cuisine Ferrandi, partenaire de cet événement, les noms des 19 chefs qui dresseront leurs "Pop Up" restaurants sous la grande verrière du Grand Palais et qui réaliseront en live leurs plats signature et leurs créations du moment ont enfin été dévoilés !

Une nouvelle édition qui voit ses plages horaires étendues, avec une session du midi qui se dérouleront de 11h à 16h et une session du soir de 19h à minuit, de quoi laisser plus de temps aux très nombreux foodaddicts pour déguster les plats signatures proposés par les 19 chefs.

Affiche Taste Of Paris 2017 du 18 au 21 Mai sous la grande verrière du Grand Palais à Paris

Les icônes de Taste of Paris

Ces chefs fidèles qui ont construit le succès de ce festival et que le public aura plaisir à retrouver ; Guy Savoy (Restaurant Guy Savoy), Thierry Marx (Mandarin Oriental, Paris), Frédéric Anton (Le Pré Catelan), Romain Meder (Alain Ducasse au Plaza Athénée), Stéphanie Le Quellec (La Scène au Prince de Galles), Nicolas Beaumann (Maison Rostang), Juan Arbelaez (Nubé à l’Hôtel Marignan), Kei Kobayashi (Kei) et Pierre Sang Boyer (Restaurants Pierre Sang).

Les Nouveaux Chefs de Taste of Paris

À leurs côtés, de nouveaux chefs, et pas des moindres, ont accepté de relever le défi. Julia Sedefdjian (Les Fables de la Fontaine), Sylvestre Wahid (Thoumieux), Yoshitaka Takayanagi (L’Agapé), Tomy Gousset (Tomy & Co) représentent la nouvelle scène parisienne, énergique et multiculturelle.

Le festival accueillera également Philippe Labbé, tout juste arrivé à la tête des cuisines de l’illustre Tour d’Argent, ainsi que Grégory Marchand (Frenchie), incarnation parfaite du dynamisme de la gastronomie à Paris.

Amandine Chaignot (Rosewood London), William Ledeuil (Ze Kitchen Galerie) et Jean-Baptise Lavergne (La Table du 11), trois anciens élèves de la prestigieuse École FERRANDI Paris, se succèderont pour leur part au sein du pop-up restaurant éponyme qui verra son casting changer quotidiennement.

Et bien évidemment, le sucré tiendra aussi sa place, avec la présence de deux grands chefs pâtissiers, Guy Krenzer (Maison Lenôtre) et Christophe Adam (L’Éclair de Génie).

Photo des chefs : Akatre - Les chefs (de gauche à droite) : Yoshitaka Takayanagi (L’Agapé), Juan Arbelaez (Nubé à l’Hôtel Marignan), Jean-Baptise Lavergne (Ferrandi Paris), Frédéric Anton (Le Pré Catelan), Alain Ducasse, Christophe Adam (L’Éclair de Génie), Guy Savoy (Restaurant Guy Savoy), Thierry Marx (Mandarin Oriental, Paris), Romain Meder (Alain Ducasse au Plaza Athénée), Philippe Labbé (La Tour d’Argent), Stéphanie Le Quellec (La Scène au Prince de Galles), Kei Kobayashi (Kei), Amandine Chaignot (Ferrandi Paris), Sylvestre Wahid (Thoumieux), William Ledeuil (Ferrandi Paris), Julia Sedefdjian (Les Fables de la Fontaine), Guy Krenzer (Maison Lenôtre), Gregory Marchand (Frenchie), Pierre Sang Boyer (On Gambey), Nicolas Beaumann (Maison Rostang), Tomy Gousset (Tomy & Co)