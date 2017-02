Michelin 2017, nouveau palmarès, nouveaux étoilés

Ce jeudi 9 février à 11h en direct du Palais Brongniart, c’est donc le D Day, le jour J, celui où le Michelin en personne va annoncer les noms des nouveaux étoilés. Suivez-nous en direct pour avoir la primeur !

Un communiqué tombé avant l'annonce officielle des résultats nous apprend d'ores et déjà que l'Hôtel Four Seasons à Paris est le tout premier hôtel a avoir ses 3 restaurants étoilés au Michelin et cumule cette année 5 étoiles. Le chefChristian Le Squer conserve donc les 3 étoiles décrochées l'an passé et les chefs Simone Zanoni pour le George et David Bizet pour l'Orangerie décroche chacun 1 étoile. Bravo à eux !

Côté rumeur confirmée, Yannick Alleno au Cheval Blanc à Courchevel s'envole loin des flocons et décroche 3 étoiles aux pieds des pistes pour le restaurant 1947.

Les nouveaux étoilés du Michelin 2016



3 étoiles ***

2 étoiles **

Le Clarence de Christophe Pelé

1 étoile *

EST

Restaurant Julien Binz de julien binz



NORD

NORD-OUEST





PARIS et sa banlieue



Le George avec Simone Zanoni

L'Orangerie David Bizet

SUD-OUEST



SUD-EST



Les étoiles supprimées en 2016

De *** à **





Suppression **





De ** à *





Suppression *