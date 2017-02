Michelin 2017, nouveau palmarès, nouveaux étoilés

Ce jeudi 9 février à 11h en direct du Palais Brongniart, c’est donc le D Day, le jour J, celui où le Michelin en personne va annoncer les noms des nouveaux étoilés. Suivez-nous en direct pour avoir la primeur !

Un communiqué tombé avant l'annonce officielle des résultats nous apprend d'ores et déjà que l'Hôtel Four Seasons à Paris est le tout premier hôtel a avoir ses 3 restaurants étoilés au Michelin et cumule cette année 5 étoiles. Le chefChristian Le Squer conserve donc les 3 étoiles décrochées l'an passé et les chefs Simone Zanoni pour le George et David Bizet pour l'Orangerie décroche chacun 1 étoile. Bravo à eux !

Côté rumeur confirmée, Yannick Alleno au Cheval Blanc à Courchevel s'envole loin des flocons et décroche 3 étoiles aux pieds des pistes pour le restaurant 1947.

Nous sommes sur place et c'est Faustine Bollaert qui présente la remise des étoiles.

Claire Dorland-Clauzel Groupe Michelin prend la parole.



Émotions expérience pour une cuisine de qualité. Nous sommes là pour soutenir et reconnaître la gastronomie française.

Le guide Michelin est accessible sur le Web depuis 10 ans mais le livre reste une valeur sûre pour les consommateurs et les chefs. Ils n'arrêteront pas le papier.



Excellent cru avec 70 nouvelles étoiles un record selon Michael Ellis.

Et maintenant le palmares

3 étoiles ***

1947 Yannick Alléno à Courchevel

2 étoiles **

Hôtellerie de plaisance Ronan Kervarrec à saint Emilion

Le Clarence de Christophe Pelé

La grenouillère de Alexandre Gauthier

La grande maison de Bernard Magrez Jean Dénis Le Bras

Le pressoir d'argent Gordon ramasay Gilad Peled

Le gindreau Pascal Bardet

La pré Xavier Beaudiment

Le Kintessence Jean Rémi Caillon

Le Montgomerie Gatien de Gatien Demczyna

La maison des bois de Marc Veyrat

Kei de Kei Kobayashi

La table de l'espadon Nicolas Sale au Ritz

Cette année 12 nouveaux et 86 doublement d'étoiles au total.

1 étoile *

Par régions

NORD-EST



Restaurant Julien Binz de julien binz

L'Arnsbourg de Fabien Mengus

Racine de Kazuki Tanaka de Reims

Haut bonheur de la table Eugène Hobraiche

La liegoise Alain et Benjamin Delpech

L'Alchemile Eric Giradin à colmar



SUD-EST



Les explorateurs Josselin Jeanblanc

Le roc Alto Alexandre lechene

Le W Jean Luc le François

Mickael Feval

Fanny Rey au Fanny Rey

Pierre Reboul

le domaine du Colombier Cyril Fressac

le Skad Damien Sanchez

Palegrie Guillaume Monjuré

Château Blanchard Sylvain Roux

Aux anges Marc Vigaro

Jeremy Galvan

Miraflores Carlos Camino

La Palmeraie Jimmy Coutel

Le champs des lunes Philippe Colombier



SUD-OUEST



Maxime Deschamps

François Adamski

Le moulin de l'abbaye Loic Lecoin

L'aparte Jeremy Lemon

Le skiff club Stephane Carrade

Logis de la cadene Alexandre

Le hittau Yannick Duc

Château de mercues Julien Poisot

L'atelier de gatzelur

L'océan Christophe grosjean



NORD-OUEST



1912 Johan thyriot

Maximin Hellio

Pertica Guillaume Foucault

La table de la bergerie David Guitton

Fontevraud Thibaut Ruggieri

Auberge Tiegezh Baptiste Denuiel

Terre-mer Anthony Jeanno

Rodophe de Rodophe pottier

Les genêts Nicolas Coutand

La robe Xavier Giraudet



PARIS et sa banlieue



Les jardins de l'espadon Nicolas Sale au Ritz

Resto du palais royal Philippe chronopoulos

Sushi B

Restaurant H Hubert Duchenne

Alliance Toshiraka Omiya

Divellec Mathieu Pacaud

Akrame

Le George avec Simone Zanoni

L'Orangerie David Bizet

L'Archeste de Yoshiaki ito

La scène Theleme Pierre Rigothier

L'escargot 1903 Paolo



Au total cette année 503 restaurants 1 étoile dont 57 nouveaux.