Le Michelin 2017, le jour d’après

Hier soir au Palais Brongniart à Paris tous les heureux lauréats du Michelin étaient invités à fêter ça dignement partageant à tour de bras sur les réseaux sociaux les selfies de leur joyeuse victoire ! Quand à l'unique triplement étoilé de la promotion 2017, Yannick Alleno il était de tous les média.

Mais une fois l’effet d’annonce passée difficile de ne pas penser à ceux pour qui cette journée a plutôt eu l’effet d’une bombe, voire d’une descente aux enfers. Car il ne faut pas se leurrer, même si beaucoup s’en défendent, les étoiles perdues qui ne brillent plus dans les cuisines arrivent le plus souvent comme un véritable coup de bambou. Alors comment vit-on la journée d’après, les journées d’après, les mois d’après. .. ?

Les déçus du Michelin 2017

Pour ceux qui y croyaient dur comme fer et qui finalement repartent bredouille, on dira que ce n’est que partie remise. On pense bien évidement au chef Jean-François Piège que les rumeurs avaient déjà affublé d’une troisième étoile, au point que l’intéressé lui-même était persuadé que son téléphone sonnerait, mais il n’en fut rien. Autour de son cas, certains crient déjà à l’injustice à l’acharnement du Michelin, mais ils oublient vite que l’an passé celui-ci avait dès sa première année obtenu 2 étoiles et là personne n’avait rien eu à y redire. Pour lui comme pour les autres peut-être faut-il tout simplement laisser le temps au temps et que l’an prochain, si cette étoile est méritée elle brillera au firmament comme pour Alexandre Gauthier du restaurant la Grenouillère. Et il n’est pas le seul dans ce cas… C’est le jeu ma pauvre Lucette !

Les déclassés du Michelin 2017

On a beau dire mais le plus dur c’est quand même pour les rétrogradés, comme on les appelle. Ils perdent 1 ou 2 étoiles et se retrouvent avec au mieux 1 voire au pire 0 étoile. Notez que cette année n’a pas eu son lot de triplements étoilés rétrogradés, contrairement à l’an passé où le Meurice de Ducasse et la Maison Bernard Loiseau avaient dû encaisser cette perte.

Ils sont passés de 2 à 1 étoile au Michelin

A Bordeaux la Grande Maison de Joël Robuchon perd les 2 étoiles gagnées l'an passé. Pour ceux qui suivent c'est un coup pour rien, puisque depuis avril 2016 ce n'est plus Joël Robuchon qui est à la tête des cuisines mais un nouveau chef nommé par Pierre Gagnaire et c'est donc un jeu de chaises musicales étoilées qui s'est mis en place à cette même adresse qui porte aujourd'hui le nom de Grande Maison de Bernard Magrez et qui fait donc partie des nouveaux doublements étoilés 2017. Le Château de Cordeillan Bages perd également ses 2 étoiles, normal quand on sait que son chef Jean-Luc Rocha a quitté ses fonction en novembre 2016 et que son remplaçant n'était pas encore connu au moment du bouclage du guide. Une perte qui laisse donc planer une fois le plus le doute sur "A qui appartiennent les étoiles ?". Quant au restaurant Le Cygne en Alsace, c'est le chef lui même, Fabien Mengus qui a rendu ses étoiles pour remettre les compteurs à zéro. La Table du Connétable à Chantilly, était aussi dans la ligne de mire, son chef Arnaud Faye étant parti vers d’autres aventures à Eze à la Chèvre d’Or (qui garde ses 2 étoiles). Déception du côté de la Table du Lancaster à Paris qui perd ses 2 étoiles ainsi que Il Cortile à Mulhouse et l’Amphytrion à Colomiers.

Ils ont perdu leur unique étoile, mais surement pas leur flamme !

Million à Albertville (73)

Le Diapason à Avignon (84)

Auberge du Cheval Blanc à Bayonne (64)

Villa Eugénie (Hôtel du Palais) à Biarritz (64)

Armen à Brest (29)

La Barbacane à Carcassonne (11)

L'Ambrosia à Carcassonne / Pezens (11)

Côté Marché à Chambery (73)

Fleur de Sel à Clermont-Ferrand (63)

La Cédraie à Curzay-sur-Vonne (86)

Les Jardins de Sophie à Gerardmer / Xonrupt-Longemer (88)

La Rémanence à Lyon (69)

Michel - Brasserie des Catalans Marseille (13)

Mia à Montpellier (34)

Léa à Montrevel-en-Bresse (01)

Goust d'Enrico Bernardo Paris 2e

Le Céladon (H. Westminster) Paris 2e

La Truffière Paris 5e

Okuda Paris 8e

Le Diane Paris 8e

Hiramatsu Paris 16e

Akrame Paris 16e (mais regagné dans son nouvel établissement rue)

Jacques Faussat Paris 17e

La Table du Pouyaud à Périgueux (24)

Hostellerie de la Pomarède La Pomarède (11)

La Table du Cala Rossa à Porto Vecchio

Le Pouilly à Pouilly le Fort (77)

Le Montrachet à Puligny Montrachet (21)

La Coquerie à Rennes (35

Auberge le Relais à Reuilly Sauvigny (02)

Auberge le Robur à Roure (06)

Youpala Bistrot à Saint-Brieuc (22)

Chartron à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26)

Le Chalut à Saint-Malo (35)

Stéphane Léger (ex Archange) à Saint Raphaël (83)

La Badiane à Sainte-Maxime (83)

Esprit Terroir à Strasbourg (67)

Auberge du Père Bise à Talloires (74)

La Roche le Roy à Tours (37)

La Table de l'Ours à Val d'Isère (73)

L'Epicurien à Val Thorens (73)

L'Angélique à Versailles (78)