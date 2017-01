Les Etats-Unis remportent leur premier Bocuse d’Or, devant la Norvège et l'Islande

Pour la première fois de son histoire les Etats-Unis remportent ce concours international créé il y a 30 ans par le "pape de la gastronomie" Monsieur Paul Bocuse. Un prix organisé tous les deux ans depuis sa création et qui prend à chaque édition plus d'ampleur.

Organisé à Lyon dans le cadre du Salon professionnel du SIRHA, les équipes venues des quatre coins du monde disposaient de cinq heures et 35 minutes pour réaliser un menu composé de "poularde de Bresse aux crustacés", à présenter sur plateau avec ses accompagnements et une "assiette 100% végétale", une première dans cette compétition.

Bocuse d'Or USA

Ce véritable marathon gastronomique, digne d'un show à l'américaine, s'est déroulé devant près de 3000 supporteurs déchainés et a récompensé l'équipe des Etats-Unis menée par le sous-chef du restaurant triplement étoilé Per Se à New York, Mathew Peters, 33 ans. Les USA décrochent ainsi pour la toute première fois le Bocuse d'or devant l'équipe norvégienne (médaillée d'Or de l'édition 2015) menée par Christopher Davidsen et l'Islandaise de Viktor Andrésson.

Bocuse d'Argent Norvège

Bocuse de Bronze, Islande

La France menée par Laurent Lemal, chef du restaurant La Coopérative à Bélesta dans l’Ariège, loupe le podium mais a tout de même fait forte impression en remportant deux trophées, celui du meilleur commis et celui de la meilleure assiette végétale.

La France remporte le Prix de l'Assiette Végétale

Rendez-vous en 2019 pour repartir à la conquête du Graal !