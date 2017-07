Enquête sur les français et la gastronomie régionale

Alors que le marché des épiceries fines explose en France, mettant en avant les produits régionaux, une étude réalisée par OpinionWay* pour Pourdebon, la plateforme de vente de produits régionaux, révèle qu'en réalité une majorité de français n'est aujourd'hui capable de citer des produits régionaux que pour 3 régions, comme la Normandie et son camembert, la Bretagne et ses Galettes ou la Côte d'Azur et sa salade niçoise.

"Force est de constater que si la gastronomie française est entrée au patrimoine de l’Unesco, les Français méconnaissent les produits ou plats de leurs régions ! Une majorité des personnes ne connaissent que les plats de 3 régions sur 13. Nous allons prochainement proposer sur Pourdebon une carte affichant les plats et produits principaux de chacune de nos régions. » précise Nicolas Machard, Directeur général de Pourdebon.

Sans surprise c'est la Bretagne qui est citée le plus spontanément par plus de 2 français sur 3 pour associer une région à un plat ou produit emblématique avec ses crêpes et ses galettes qui font toujours l'unanimité.

Il est intéressant de voir que les français plébiscitent tout de même le local en circuit court** puisqu'ils sont nombreux à vouloir favoriser leur propre région pour des achats en circuit court avec des chiffres allant jusqu'à 70% en île de France, 65% en Nouvelle Aquitaine et 54% pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Méthodologie : étude réalisée par OpinionWay pour Pourdebon auprès de 1086 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, du 14 au 16 juin 2017.

** Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire

À propos de Pourdebon :

Pourdebon est une SAS détenue par Chronopost et Webedia constituée d’une équipe de huit spécialistes à la fois du digital, des places de marché et de l’alimentaire.