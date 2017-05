Comment les Européens vivent ils leur pause déjeuner ?

PopChef, entreprise de livraison de plats tout prêt au bureau ou chez vous, s'est penché sur nos habitudes en matière de pause déjeuner en Europe, même si le panel n'est pas forcément très représentatif (2 500 salariés sur 14 pays) il permet de voir quelques "tendances".

En France, la pause déjeuner est encore sacrée !

C’est connu on consacre en moyenne entre 30 et 45 minutes au repas du midi et on aime ces instant de plaisirs et de partage. Le repas entrée-plat-dessert est encore largement plébiscité, et la gamelle ou le bento ne sont pas vraiment ancrés dans nos habitudes. Non le français aime manger au restaurant, qu'il soit d’entreprise ou à lextérieur, mais a aussi de plus en plus recours aux services de livraisons.

La République Tchèque remporte la palme de la pause repas la plus expéditive !

Une pause courte entre 15 et 30 minutes est accordée aux travailleurs Tchèques ce qui ne les empêchent pas de s’attabler et de faire attention à ce qu’ils mangent. Comme quoi le peu de temps n'empêche pas l'envie de bien se nourrir.

Au Portugal la pause déjeuner ou l’art de prendre son temps

La pause déjeuner est prise par les portugais entre 13h et 15h et ils y consacrent au moins 1 heure et ne se privent pas de le prendre au restaurant. Un repas copieux à base de soupes, viandes, poissons, légumes, riz pates et pomme de terre qui ne les empêchent pas de prendre une petite collation dès la sortie du bureau.

En Belgique, c’est plus moules que frites !

Meilleur élève européen en termes d’alimentation saine, la Belgique ne fait pas dans la Junk-Food. 55% des belges apportent un repas préparé par leurs soins au bureau et quand ce n’est pas le cas ils optent pour les restaurants d’entreprise. Le critère numéro pour un belge, la valeur nutritionnelle de ce qu’ils mangent.

Les Britanniques jouent le contre la montre

Pas le temps, pas le temps, tel le lapin d'Alice au pays des Merveilles nos voisins britanniques n’accordent que peu de temps à la pause déjeuner, de 10 à 30 minutes en moyenne et côté contenu ils optent plutôt pour le sandwich ou la salade. Certains pour faire des économies apportent leur panier repas qui prend le plus souvent la forme d’un pique-nique composé de sandwich-chips, fruit et boisson.

Les suédois jouent à saute-mouton le midi

En voilà qui préfèrent bien souvent sauter la pause déjeuner histoire de rentrer plus tôt chez eux. Ils sont à peine plus de 50% à faire une pause tous les jours et parmi eux 1 sur 5 préparent chez eux leur repas du midi. Les suédois aiment aussi les « dagens lunch », des menus bons marché que l’on trouve dans les restaurants. Conséquence, dur dur d’être un restaurateur heureux en Suède.