Gourmets et gourmands rendez-vous dès jeudi soir au Grand Palais pour le Taste of Paris 2017

Jamais un lieu n'aura aussi bien porté son nom, le grand "Palais" accueille pour la troisième année consécutive le Festival de la gastronomie à Paris, Taste of Paris.

Du 18 au 21 mai sous la nef de ce Grand Palais des chefs, expériences et découvertes gustatives vous sont proposées. Un casting de haute volée, que nous vous avions dévoilé en février dernier, mêlera chefs étoilés, jeunes ambassadeurs de la bistronomie dont le vainqueur de Top Chef 2017, Jérémie Izarn, des chefs pâtissiers d'exception et une sélection rigoureuse de producteurs et artisans, hommes et femmes passionnés qui donneront le meilleur d'eux même pendant ces 4 jours pour titiller les papilles curieuses des visiteurs.

Affiche de la 3ème Edition de Taste Of Paris 2017 - 22 chefs pour vous régaler

Taste of Paris : 100 producteurs-artisans passionnés pour un marché Gourmand d'exception !

Sur 1000 m² Taste of Paris, les 30 000 visiteurs attendus, de quoi imaginer des files d'attente qui mettront surement à dure épreuve votre patience. Alors pour en profitez pleinement on vous conseille de mêler savamment l'attente pour les mini-bouchées de dégustation des 19 pop-up restaurants aménagés pour l'occasion, aux rencontres avec les artisans et producteurs présents qui se feront une joie de vous faire découvrir leurs produits d'exception. Et cerise sur le gâteau cette année, un certain nombre d'entre eux proposeront leurs produits et des assiettes ou planches gourmandes payables avec votre carte de paiement "Taste of Paris".

Parmi tous ces artisans certains sont labellisés "Collège Culinaire", nous vous conseillons dans le désordre, de passer voir, pour découvrir, échanger, déguster et acheter Les confitures Anatra (Corse) mais aussi La Confiture Parisienne, les Miels Honly et ceux de la Maison Alexandre Stern, les foies gras du Ried (Alsace) mais aussi ceux de la Maison Paris, Caviar Neuvic, Doumbea et son fameux jambon Le Prince de Paris le seul vrai jambon de Paris, de craquer sur une des glaces des Glaciers Parisiens, les Huîtres Tarbouriech, des huitres de Méditerranée élevées avec la marée solaire, les Caramels des Nicettes, les jus de pommes des Vergers de la Silve et, si vous ne connaissez pas encore la Poutargue, venez donc goûter celle de la maison Memmi qui risque de vous rendre très vite "addict". Vous y croiserez aussi des producteurs de fruits et légumes avec Le Comptoir des Producteurs. Pour agrémenter vos salades testez le Baume de Bouteville, le vinaigre balsamique français produit en Nouvelle Aquitaine à mélanger avec l'huile de noix et de noisettes du Moulin de la Veyssiere. ..

Taste of Paris 2017 : Informations pratiques

Du jeudi 18 (à partir de 19h) au dimanche 21 mai (soir) au Grand Palais, entrée 3 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

Session Journée de 11h00 à 16h00 - Session Soirée de 19h00 à minuit

Préventes jeudi et vendredi : 18 € par session

Préventes samedi et dimanche : 22 € par session

Tarif réduit pour les 10-18 ans (entrée gratuite pour les moins de 10 ans)

Prix des plats : de 5 € à 12 € (prix maximum conseillé)

Animations « Théâtre des Chefs » et « Secrets des Chefs » gratuites

Inscriptions pour le « Secrets des Chefs » sur place à chaque début de session (dans la limite des places disponibles)

Infos, billetterie et crédits en ligne par ici !