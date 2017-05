Made In Viande du 17 au 21 mai partout en France

La 3ème édition de « Made in Viande » du mercredi 17 au dimanche 21 mai s’adresse à tous les amateurs, les curieux, les béotiens qui veulent tout savoir sur les races à viande, les conditions d’élevage des animaux, le fonctionnement des abattoirs et ateliers de découpe, les intermédiaires, les intégrateurs, les chevillards pour arriver jusqu’au boucher traditionnel ou de grande surface et à la restauration collective.

Made In Viande 5 jours en immersion

Pendant cinq jours on peut découvrir gratuitement et en toute transparence le panorama complet de la filière viande grâce à tous les intervenants du secteur.

Une opération à l’échelle nationale initiée par Interbev pour rencontrer les professionnels de la filière viande (bovine, ovine, porcine).

Plus de 700 entreprises participent à l’événement dont 160 élevages, 15 marchés ou centres de tri, 70 entreprises d’abattage et ateliers de découpe, 300 artisans bouchers et tripiers, 60 rayons boucherie de la grande distribution, 30 restaurants collectifs.

Chaque "pro" des différents secteurs ouvre ses portes pour répondre aux questions que se posent les consommateurs. Il explique sa profession, son quotidien, son rôle et son engagement dans cette filière qui interpelle si souvent le consommateur.

Les rencontres Made In Viande - 3ème Edition du 17 au 21 Mai 2017

Filière viande : des métiers qui se conjuguent aussi au féminin

Des métiers souvent réservés aux hommes qui sont aussi accomplis par des femmes très investies. Ainsi dans la région Rhône-Alpes, comme dans bien d’autres régions, les femmes jouent un rôle important à tous les stades de la filière.

A Brignais la très dynamique Véronique Laby élève avec passion et méthode un troupeau de 55 têtes de race Limousine en plein air intégral. Des conditions idéales qui respectent le bien être de l’animal nourri d’herbe ou de foin été comme hiver.

A Saint-Romain de Popey chez Sopacel, Danièle Comble est responsable de l’abattoir, un poste pas toujours bien perçu. En termes simples et précis elle explique sa fonction et les secteurs qu’elle gère en tenant compte du bien être des animaux et de la sensibilité humaine.

Le rayon boucherie Auchan du centre commercial de Saint-Genis-Laval est tenu par une jeune bouchère Stéphanie Le Bon, qui sélectionne, coordonne l’approvisionnement en privilégiant le local et les races à viande. Elle supervise aussi le conditionnement et la mise en place en rayon.

De l’étable à la table des centaines de passionnés ouvrent leurs portes.

Les adresses, horaires, modalités d’accès par région et département sont disponibles sur le site