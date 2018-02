Fêter le nouvel An chinois 2018 à Paris

Dans l’astrologie chinoise, ce signe réunit générosité, loyauté, optimisme et volonté de protéger l’autre.

Selon les présages cette année 2018 promet plus de justice, plus de partage, plus d’attention à la préservation de nos ressources. Pourquoi ne pas y croire ?

Pourquoi ne pas se plier aux traditions chinoises et porter un vêtement neuf le premier jour du Nouvel An chinois pour s’assurer de prospérité tout au long de l’année !

Cette fête est surtout l’occasion rêvée de casser sa tirelire pour goûter aux plats symboliques concoctés par Samuel Lee au Shang Palace la table cantonaise du Shangri-La Hôtel étoilée au Michelin et par Madame Sy Ly dans ses deux restaurants « Chez Ly ».

Certains plats de tradition sont réalisés avec des ingrédients spécifiques à cette fête, d’autres des plats « signature » propres à chaque chef.

Ces restaurants offrent une ambiance dépaysante dans leur décor typique et chaleureux, relevé pour l’occasion des fameuses lanternes rouges, couleur porte-bonheur.

Au Shangri-La Paris le spectacle du Jour de l'An chinois n'est pas que dans l'assiette !

Jour de l'an Chinois au Shangri-La

Au Shangri-La, les festivités démarrent avec La Danse des Lions effectuée par la célèbre école de Kung Fu « Pak Mei de Loa Wei San » qui effectue des figures de hautes volées au rythme des percussions pour faire fuir les mauvais esprits. Ici, le chef Samuel Lee propose au Shang Palace au dîner des 15 et 16 février un menu dégustation à 168 € composé de six plats raffinés, généreux reflétant sa délicieuse cuisine de Canton et de Huaiyang :

- Effiloché de poulet de Bresse en salade, vinaigrette de sésame pimentée

- Saumon « Lo Hei » traditionnel du Nouvel An chinois avec des fruits et légumes émincés , une julienne de méduse et sauce aux graines de sésame

- Soupe de crabe, bouillon de volaille aux œufs et maïs façon cantonaise

ou

- Bouddha qui saute par-dessus le mur ...

- Langouste rose de l’Atlantique sautée, bouillon doré

- Poitrine de porc braisée, truffes noires

- Bonbon de riz gluant

Shang Palace au Shangri-La Hôtel : 10, avenue d’Iéna 75116 Paris - Tél. 01 53 67 19 92 et shangpalace.slpr@shangri-la.com

Bonbons de riz au Menu du Nouvel An Chinois - Shangri-La Hôtel Paris

Jour de l'An chinois chez Ly

Chez Ly, le menu d’inspiration familial assez académique à 108 € hors boissons sera servi au déjeuner et au dîner du 16 au 23 février dans les deux établissements de Madame Ly.

Pour commencer le repas, trois sortes de raviolis vapeur, grillés, au bouillon, symbolisent la bonne fortune, suivis d’une spécialité maison : les crevettes sel et poivre en signe de bien-être comme tous les crustacés et fruits de mer. Le poulet fondant au gingembre représente l’unité familiale. Le poisson (bar ou daurade) grillé ou vapeur est servi entier en synonyme de prospérité et que la famille ait de quoi manger toute l’année. Symbole de fidélité, le canard laqué ou rôti à la cantonaise arrive entier sur table pour renforcer les liens familiaux. Les légumes comme la ciboule, les champignons noirs traduisent l’éternité et les pousses de bambou , la richesse croissante.

On se régale dès la lecture des menus proposés pour le Nouvel An chinois au Shang Palace et Chez Ly avant d’aller concrétiser la dégustation de ces plats uniques et magiques réalisés avec des produits rares.

Chez Ly Champs-Elysées : 8 , rue Lord Byron 75008 Paris - Tél. 01 45 63 88 68

Chez Ly Niel : 95 avenue Niel 75017 Paris - Tél. 01 40 53 88 38

Raviolis vapeur, grillé au bouillon au menu de Chez Ly - Paris

Nouvel An Chinois dans le 13ème arrondissement de Paris

Plus légèrement (surtout pour votre portefeuille) autour de cet événement, assistez (gratuitement) dans le quartier chinois du 13ème arrondissement à l’incontournable défilé coloré et pétaradant le dimanche 25 février départ à 13 h au 44 de l'avenue d'Ivry et jusqu'à 17h. Ces festivités commenceront avec la traditionnelle cérémonie de l'ouverture de l'œil du Dragon, puis le cortège s'élancera au rythme des tambours. Si vous êtes dans le coin et si le temps est clément un défilé à ne pas manquer !

Nouvel An Chinois au Food Market !

Pour la deuxième année consécutive le marché cantine du Boulevard de Belleville, entre les métros Ménilmontant et Couronnes, fête le nouvel an chinois ce 22 février 2018, en association avec La Taverne de Zhao. De 18 à 22h30, 10€ maximum par portion.

Le Nouvel an chinois à Chinagora (94)

Chinagora, l’hôtel chinois par excellence de la région parisienne, fêtera cette année encore le Nouvel an Chinois. Au programme feux d'artifice et danse du lion les jeudi 15 et vendredi 16 février 2018.

Chinagora - 1 Place du Confluent France Chine 94140 Alfortville

Mais aussi des festivités prévues à Belleville, rue du Faubourg Saint-Honoré, Musée Guimet, au Pavillon Baltard, à la Tour Montparnasse, à l'hôtel Mandarin, au Peninsula...