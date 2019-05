5ème Edition du Salon Nature et Vins, au Parc Floral de Vincennes.

Avant ou après avoir voté, on profite du week-end, direction Vincennes pour faire le plein de bons vins (avec modération), en prévision des pique-niques, barbecues et apéros qui se profilent avec l'arrivée des beaux jours et des longues soirée d'été !

Depuis quelques années bon nombre des Vignerons Indépendants ont pris conscience des bienfaits de l'Agro Écologie et ont décidé de certifier leurs exploitations pour montrer au plus grand nombre leur engagement dans des démarches environnementales telles que "Agriculture Biologique" ou Haute Valeur Environnementale ".

Pour la 5ème année consécutive, ce sont ces vignerons engagés qui vous attendent pour vous faire déguster leurs vins et partager leur passion du métier. Provence, Loire, Bourgogne, Bordeaux, Champagne, Languedoc, Alsace... Toutes les régions viticoles sont ici représentées alors il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts !

Et pour caler les petites faims, les Vignerons Indépendants ont fait appel pour la deuxième année consécutive à l'excellente épicerie-restaurant Terra Gourma (Levallois-Perret et Paris 9ème) parce qu'il n'y a pas que dans les verres qu'il faut être irréprochable !

Pour mieux connaitre les nuances des appellations, HVE - Haute Valeur Environnementale, Bio et Biodynamie nous vous invitons à voir ou revoir le reportage réalisé pour Miam TV.

Les horaires:

24 mai : 16h à 20h

25 mai : 10h à 19h

26 mai : 10h à 18h

Parc Floral - Route de la Pyramide - 75012 Paris

Prix de l'entrée : 6 euros, inclus 1 verre de dégustation offert.