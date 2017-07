18 chefs au programme du Festival Qué Gusto du 15 au 25 juin à Paris

Créé en 2015 pour promouvoir la créativité mexicaine en matière de gastronomie, mais aussi le Mexique comme véritable destination gastronomique, le Festival ¡Qué Gusto! propose au public parisien une vision plus actuelle et plus moderne du Mexique, un pays inventif, convivial et coloré, mettant en avant la richesse patrimoniale de ce pays d’Amérique latine et ses racines au confluent de plusieurs cultures.

Pour cette troisième édition le Festival propose une programmation originale et haute en couleur, propre à mettre l’eau à la bouche des amateurs parisiens d’exotisme.

Du dîner gastronomique à quatre mains en semaine au brunch mexicain du samedi matin, du taco à l’apéro, de la conférence à la dégustation, le Festival ¡Qué Gusto! propose une large panoplie d’activités aux amateurs parisiens d’exotisme et d’originalité. Au total, plus d’une vingtaine d’événements se tiendront aux quatre coins de Paris pour souligner cette fête de la gastronomie mexicaine. De quoi satisfaire les palais les plus exigeants !

Julien Duboué parrain de la 3ème édition du Festival Que Gusto

18 chefs relèvent le défi du Festival, certains sont des complices de la première heure de cette célébration annuelle, d’autres sont des recrues de choix. Certains arrivent directement du Mexique, d’autres sont des chefs français réputés qui n’hésitent pas à proposer leur propre interprétation de la cuisine mexicaine. Mais ils ont tous une chose en commun : un immense talent et l’envie d'éblouir à travers leurs créations et leurs inspirations culinaires.

Sous le parrainage de nos amis Julien Duboué (A Noste, France) et Daniel Ovadia (Bull & Tank Group, Mexique et Isla Calaca, France), ces chefs veulent ainsi partager leur passion pour la gastronomie mexicaine dans le cadre du Festival ¡Qué Gusto!

Le Mexique Artistique

Une exposition de Rodolfo Rodriguez, mieux connu sous le pseudonyme de Cocolvù, signataire de l'affiche du Festival ¡Qué Gusto! 2017. Illustrateur, muraliste et peintre, Cocolvù est l’un des héritiers de la grande tradition des peintres muralistes mexicains dont faisait partie Diego Rivera. L’exposition des oeuvres de Cocolvù aura lieu à la White Gallery dans le 18ème arrondissement.

Les bonnes adresses du Festival Que Gusto

750G LA TABLE

75 Rue de Tourbigo, 75003,

Paris, France

33 1 45 30 18 47

750glatable.com

EL NOPAL

3 Rue Eugène Varlin, 75010

Paris, France

33 7 86 39 63 46

elnopalparis.com

LA MEZCALERIA - HÔTEL 1K

13 Boulevard du Temple, 75003

Paris, France

33 1 42 71 77 15

1k-paris.com

A NOSTE

6bis Rue du 4 Septembre, 75002

Paris, France

33 1 47 03 91 91

a-noste.com

EL PUEBLO

9 Rue des Combattants, 13600

La Ciotat, France

33 4 86 18 30 09

elpueblolaciotat.wixsite.com/elpueblo

LA MORADA

5 Rue Crudère, 13006

Marseille, France

33 6 48 13 43 57

lamorada.fr

AG LES HALLES

14 Rue Mondetour, 75001

Paris, France

33 1 42 61 37 17

ag-restaurant.fr

ISLA CALACA

1 Rue Ambroise Thomas, 75009

Paris, France

33 9 70 38 19 38

islacalaca.fr

LE BIVOUAC - HÔTEL NAPOLÉON

40 Avenue de Friedland, 75008

Paris, France

33 1 56 68 44 68

hotelnapoleonparis.com

ATELIER C

123 Avenue Daumesnil, 75012

Paris, France

33 6 76 53 63 37

atelierc.paris

ITACATE

94 Rue Saint-Honoré, 75001

Paris, France

33 1 42 33 39 87

itacate.fr

LE CÉLADON - HOTEL WESTMINSTER

15 Rue Daunou, 75002

Paris, France

33 1 47 03 40 42

leceladon.com/fr

CAFÉ CHILANGO

82 Rue de la Folie Méricourt, 75011

Paris, France

33 6 17 76 50 21

facebook.com/cafechilango

KUBE HÔTEL PARIS - XAMAN BAR

1 Passage Ruelle, 75018

Paris, France

33 1 42 05 20 00

kubehotel-paris.com

LOS GÜEROS

28 Rue Saint-Ambroise, 75011

Paris, France

33 6 43 71 06 49

CANDELARIA

52 Rue de Saintonge, 75003

Paris, France

33 1 42 74 41 28

candelariaparis.com

L’ADELITA

73 Rue Crozatier, 75012

Paris, France

33 1 46 28 79 68

ladelita.com

MAISON DES AMÉRIQUES LATINES

3 Rue Cassette, 75006

Paris, France

33 1 53 63 13 40

maisondesameriqueslatines.com

CHILAM TACOS

12 Rue des Ecouffes, 75004

Paris, France

chilam.fr

L’ATELIER DES CHEFS

27 Rue Peclet, 75015

Paris, France

33 1 56 08 33 50

atelierdeschefs.fr

MARIA & JUANA

(Restaurant à vélo)

0646 410091

mariajuanaparis.com

CORN’R

21 Rue des Pyramides, 75001

Paris, France

33 7 50 15 93 17

corn-r.com

LA DOÑA

82 Rue Jean Pierre Timbaud, 75011

Paris, France

33 1 43 57 60 15

ladona-paris.fr

RESTAURANT DE LA MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE

217 Boulevard Saint-Germain, 75007

Paris, France

33 1 49 54 75 10

mal217.org/restaurant-bar/

DISTRITO FRANCES

10 Rue du Faubourg Saint Martin, 75010

Paris, France

33 7 88 05 22 39

distritofrances.fr

LA MACHINE À COUDES

35 Rue nationale, 92100

Boulogne-Billancourt, France

33 1 47 79 05 06

lamachineacoudes.fr

SHAKE N SMASH

87 Rue de Turbigo, 75003

Paris, France

33 01 42 72 30 76

shakensmash.com