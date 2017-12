Pâtisserie pour les enfants, leçons en pas à pas par le chef Philippe Urraca, MOF

29 recettes particulièrement appréciées des enfants sont expliquées pas à pas avec tous les conseils et toutes les astuces de Philippe Urraca, devenu Meilleur Ouvrier de France (MOF) en 1993.

Toutes les étapes sont clairement décortiquées par le pâtissier (qui prend le parti de tutoyer les enfants pour plus de proximité) et elles sont très joliment illustrées (ingrédients compris) par Mélany Denturck qui signe également les dessins des gâteaux finis. On salive rien qu'en tournant les pages.

Le livre s'articule en 4 chapitres faisant référence à des circonstances particulières : goûters, desserts, jours de fête et gourmandises.

Par exemple, pour les goûters, on apprend à faire les cookies, les brownies, les crêpes, les petits-beurre. Miam !

Pour le dessert, on se lance dans le moelleux au chocolat, la crème caramel, la mousse au chocolat ou le crumble aux fruits rouges.

Pages intérieures du Livre Patisserie pour les enfants par Philippe Urraca, illustrations Mélany Denturck

Pour les jours de fête, on épate sa grand-mère avec un gâteau d'anniversaire, une charlotte aux fraises, une bûche de Noël ou un tiramisu et gageons que Bonne-Maman voudra piquer la recette !

Enfin pour les gourmandises, on ose les truffes, la pâte à tartiner, les guimauves au citron vert ou les roses des sables. C'est comme ça qu'on se fait vite une réputation !

En début d'ouvrage, Philippe Urraca donne de très bons conseils sur ce qu'il convient de respecter : l'hygiène (se laver les mains, mettre un tablier, s'attacher es cheveux), les préparatifs (sortir tout ce dont on a besoin avant de commencer pour ne pas être obligé d'attraper un ustensile dans le placard avec les mains pleines de farine), l'ordre des étapes pour obtenir un bon résultat, la patience et l'ordre (ce n'est pas à Maman à faire la vaisselle). Surtout, il explique bien comment les ingrédients de base (farine, lait, beurre, crème, chocolat, etc.) sont importants car ce sont les bons produits qui font les bons gâteaux.

Il incite aussi les enfants à ne pas hésiter à demander à leurs parents de bien leur montrer comment fonctionnent le four et les appareils ménagers.

Résultat : un livre gourmand plein de fraîcheur où de la première à la dernière page on se lèche les babines.

Et qui sait ? Parmi les pâtissiers en herbe, combien de vocations de p'tits mofs seront suscitées et combien de talents écloront ?