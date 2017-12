On va déguster la France, le nouvel opus de François-Régis Gaudry et sa clique de gourmands

Gloire à ce livre original qui se présente sous la forme d'un scrapbook très ludique où François-Régis Gaudry — épaulé par 120 contributeurs amis et experts en gourmandise : chroniqueurs, journalistes, artisans de bouche, cuisiniers, pâtissiers, universitaires, sommeliers, illustrateurs, photographes, auteurs de bandes dessinées et membres de sa famille — nous propose « un inventaire éclectique, vagabond et différent de notre patrimoine comestible ». Et question inventaire, Prévert peut remballer le sien car celui de François-Régis recense 350 sujets, 1250 spécialités, 350 recettes, 260 personnages, des centaines de cartes, tableaux, adresses, tours de mains et anecdotes croustillantes quoique, l'avouerai-je, j'ai eu une petite déception (microscopique)… puisque je n'y ai trouvé aucun raton-laveur (alors que j'ai pourtant déjà eu l'occasion d'en goûter sous forme de terrine) !

une véritable encyclopédie des saveurs et des savoirs, bourrée d'érudition

Vous l'aurez compris, cet ouvrage foisonnant qui conjugue à plaisir nourritures terrestres et nourritures spirituelles est une véritable encyclopédie des saveurs et des savoirs, bourrée d'érudition. D'ailleurs, il pèse 3,1 kg, c'est vous dire !

On va déguster la France, une mine d'informations pour les amateurs de gastronomie

Mais ce qui ajoute beaucoup de charme à cette somme de connaissances, c'est sa présentation totalement désordonnée qui ne cesse de passer du coq à l'âne, de la fantaisie au savoir, du pratique au littéraire, de l'actualité à l'histoire, du salé au sucré, de la cuisine à la salle (à manger ou de resto), du solide au liquide, d'une appellation culinaire à un cru vinicole, d'une spécialité régionale de grand-mère à un fromage ou un gâteau, d'une information technique à une blague Carambar®, des coulisses d'une fabrication à la mise en scène d'un produit. C'est très malin car on n'a de cesse de feuilleter cet ouvrage en tous sens, de s'y plonger avec une gourmandise rendue insatiable par la multiplicité des découvertes qu'on y fait et des choses qu'on y apprend. C'est même un livre à détourner en jeu de société tant il est divertissant.

On passe du foie gras aux infusions mais toujours avec passion

Bon, si on a besoin de trouver une information en particulier, une table des sujets, un index général, un index des recettes et une bibliographie vous conduisent à la bonne page de ce réjouissant cabinet des curiosités.

Et franchement, pour le prix, vous en aurez pour votre agent car ce livre qui est une ode à la gourmandise franco-française voire franchouillarde est tout simplement génial !

Des chefs, des mets, des recettes, des anecdotes... une véritable mine d'informations !

Si on veut être tatillon :

Deux petites remarques cependant : Éric Frechon est plusieurs fois orthographié avec un accent sur le e de son patronyme (pages 17, 34, 276, 336)… et il n'aime pas ! Quant à la brandade de morue (page 19), s'il est vrai qu'on y ajoute souvent des pommes de terre pour des raisons économiques et qu'il est bien mentionné que ce n'est pas traditionnel, j'ajouterais que dans ce cas-là, elle doit alors impérativement s'appeler "brandade Parmentier" à la vente (poissonniers, traiteurs, restaurateurs), sinon c'est une tromperie au regard de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

L'auteur

François-Régis Gaudry anime On va déguster tous les dimanches à 11 heures sur France-Inter, émission qui met en appétit plus d'un million d'auditeurs. Il est également critique gastronomique et grand reporter à L'Express. Enfin, il présente Très Très Bon sur Paris Première.