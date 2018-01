Histoire des vins de France par Serge Pacaud et Pascal Goubret aux Éditions de Borée

Emblématique de la France — au même titre que la baguette ou le camembert… sauf que son histoire est plus ancienne — le vin est un produit de consommation culturel et mythique qui suscite tous les fantasmes.

Mais combien le connaissent vraiment — ou « s'y » connaissent vraiment —, même parmi ceux qui se piquent de choisir le vin à la maison ou au restaurant ? Car à moins d'être du sérail — et encore —, la diversité de nos vignobles et de nos appellations ressemble à un puzzle gigantesque qu'il n'est pas facile de maîtriser dans tous ses recoins. Chaque vignoble a son histoire propre. Comme l'écrit Périco Légasse dans sa préface : « Ses vins racontent la France. »

Et c'est justement ce que Serge Pacaud, chercheur, écrivain et historien régionaliste a tenté de nous raconter dans cet ouvrage. Région par région, il s'est attaché à retracer les hasards de fortune des différents terroirs qui firent la réputation des vins de notre pays à travers les siècles, une histoire attachante qui se confronta aux aléas liés à la politique, aux guerres, aux catastrophes naturelles et aux maladies cryptogamiques. Jusqu'à la création de la première AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) à Châteauneuf-du-Pape le 15 mai 1936. Vous voyez, vous venez déjà d'apprendre quelque chose.

Un travail de fourmi qui nous livre une histoire de France populaire où l'on est content d'apprendre que les gens de terroir ont eu aussi un impact sur l'histoire avec un grand H et pas seulement les cours royales ou impériales, la noblesse et le clergé.

Parallèlement à tout ce savoir, pour une lecture plus contemporaine et pragmatique, Pascal Goubret, de son état caviste à Romorantin, donne son « avis de spécialiste » en faisant part de sa vision personnelle sur des régions viticoles et des hommes qui travaillent pour fabriquer les vins. Il présente avec objectivité des vignerons et leurs productions sous forme de clins d'œil. Cela permettra aux béotiens de connaître chaque région plus concrètement et peut-être de se constituer une cave. Pascal Goubert, maire de Chaumont-sur-Tharonne donne également des cours de dégustation dans la vie.

Un livre passionnant et émouvant qui force le respect et l'admiration. De l'auteur d'abord, qui a su remonter à la source — à toutes les sources — de notre breuvage national, mais aussi de tous ces vignerons, anonymes pour la plupart, qui ont contribué à ce que le vin soit devenu un produit culturel français.

Truffé d'anecdotes, ce livre vous réjouira et si c'est votre péché mignon, il vous permettra même de briller en société.

Se lit comme un roman. À offrir à tous les amoureux du vin, même déjà connaisseurs au niveau dégustation.

Comme le dit encore Périco Légasse : « Boire un verre, c'est lire une page d'histoire écrite avec une plume trempée dans le sang de la vigne. »