Guide de l'amateur de Champagne, Petit Futé

Un guide qui se nomme Amateur de Champagne, c'est prometteur ! Et si c'est signé Petit futé, c'est peut-être un achat malin. Pour 12,95 € on tente l'expérience.

Ce guide 2017-2018 offre 264 pages avec des publicités (pas trop) et des images (pas nombreuses), et donc beaucoup de texte (écrit petit). On débute par des cartes (tiens le ^ de Côte s'est perdu sur le o de Coteaux...) puis un peu d'histoire et de technique. Par la suite, la première partie est consacrée aux grands noms puis aux célébrités, puis à la dégustation (sur ce point on peut regretter certaines banalités et donc un manque de modernité) et finalement à l'information (achat, presse et autre).

C'est à partir de la page 75 que l'on attaque le cœur du sujet : le tour de l'appellation, terroir par terroir, commune par commune, avec les producteurs mais aussi quelques autres bonnes adresses pour s'informer, visiter, marcher, manger, dormir.

Certains producteurs sont abordés de façon détaillée, d'autres de manière plus superficielle. On trouve des domaines de grande qualité comme Vouette et Sorbée, Champagne Pierre Gerbais, Champagne Fleury Père et fils, Champagne Drappier, en Côte des Bar ; Champagne Laherte frères, Champagne Leclerc-Briant, Champagne Paul Goerg, en Côte des Blancs, Champagne Jacques Beaufort, Champagne Barnaut, Champagne Benoît Lahaye, en Montagne de Reims, Françoise Bedel et fils, Champagne Georges Laval, Champagne Tarlant, en vallée de la Marne ; et des producteurs qu'il faut suivre comme Champagne René Jolly en Côte des Bar.

Dans les « grands noms » citons Henriot et de bonnes adresses pour manger et boire : La Fille du Potager et Aux Crieurs de vin, les deux à Troyes.

Dans la dernière partie on trouve un dossier de dégustation, avec une sélection d’une centaine de bouteilles « retenues par les experts du Petit Futé » (c'est le communiqué de presse qui le dit)... On y trouve surtout des grandes marques et des cuvées prestigieuses, dont les commentaires vous apporteront peu d'informations sélectives pour orienter vos choix.

En conclusion, même si on peut regretter une présentation très consensuelle, cet ouvrage permet de trouver des adresses à découvrir où qu'on se trouve en Champagne. C'est donc un achat utile pour l'amateur qui visite la région.