Châteauneuf-du-Pape, la quatrième dimension de Jean-Charles Chapuzet

Si l'on veut entrer dans l'intimité de ce vignoble, l'auteur tient à mettre en exergue que, pour l'appréhender, il faut d'abord regarder, autour de son village et son donjon, l'extraordinaire diversité de paysages et de terroirs, une géométrie complexe qui interpelle : plateaux et collines à l'épreuve du mistral, vallons où les brumes s'attardent, petites routes et chemins sinueux, cohabitation des vignes, des arbres et des arbustes… pour ce que l'œil perçoit de suite.

Mais il faut savoir aussi que ces paysages correspondent à des sols différents : galets roulés, éclats calcaires, grès rouges, sables. D'où le nombre des cépages qui s'élève à 13 (8 rouges avec une belle part accordée au grenache et 5 blancs) et qui explique une grande diversité de vins.

Le livre s'articule en quatre dimensions "géométriques".

Tout d'abord la verticale, c'est-à-dire l'histoire du village, du vignoble, de l'AOC et de ses grandes figures mais aussi de la nouvelle génération de viticulteurs et viticultrices. On en retient que le village greffé à la papauté doit beaucoup à Pierre Le Roy de Boiseaumarié, originaire du Languedoc ayant marié une fille du pays. C'est lui qui a véritablement structuré l'appellation, lui aussi qui a fait créer le Syndicat Général des Côtes du Rhône, et lui encore qui, avec Joseph Capus et Édouard Barthe, respectivement sénateur et député, fonda les prémices de l'INAO (Institut National des Appellations d'Origine) dont il sera président de 1947 à 1967. Précurseurs, avec Capus, alors qu'ils étaient en train de déguster des huîtres du côté de Marennes en Charente-Maritime, ils remarquent que les bourriches sont estampillées d'une étiquette relative au contrôle sanitaire, ce qui leur donne l'idée de la capsule-congé pour certifier l'origine de vin dans la bouteille.

Ce chapitre passionnant nous rapporte également les propos de Jean-Claude Portes qui fut instituteur au village et qui a écrit plusieurs ouvrages en tant que « passeur de mémoire ». On apprend ainsi qu'auparavant Châteauneuf était déjà réputé mais pour sa chaux, ses tuiles, ses carreaux. En 1316, le pape Jean XXII (qui, rappelons-le, siégeait à Avignon) y a fait construire un château et cette période correspond à un âge d'or, notamment à cause du commerce du sel, de l'importance du fleuve et déjà, de la prédominance des vignes. D'ailleurs, malgré la peste, les rapines, les guerres de religion, c'est en référence au vin qui y est produit qu'en 1893 Châteauneuf s'attacha la particule « du Pape ».

Même Nostradamus lui a consacré un quatrain :

« Parpaille avait tenté d'enlever Châteauneuf

Qu'on dit communément de Pape,

Lieu qui produit des vins excellents

Dont plusieurs vaisseaux vont à Rome. »

Deuxième dimension : l'horizontale qui décrit la géographie, la géologie, les terroirs, les pratiques culturales, les cépages, etc. On y passe les sols en revue avec, bien évidemment, un accent mis sur les galets roulés, emblématiques de l'AOC. Comme le dit Michel Bettane avec émotion : « Châteauneuf-du-Pape, ce n'est pas seulement le vin de mon enfance, ce vin populaire du dimanche dans les familles françaises avec un nom qui pour un enfant sonnait merveilleusement, c'est aussi un paysage. » Car il faut rappeler que la Provence historique est davantage autour de Châteauneuf-du-Pape et d'Avignon que sur la Côte d'Azur.

Viennent ensuite les diagonales, ces petites histoires qui font le tempérament provençal, le village et le vignoble regorgeant d'anecdotes : une prise d'otages, les marchands de café, un vigneron fou, le clan des Italiens, les ingénieurs de Suez, Hannibal ou la descente des vignerons septentrionaux, etc.

Enfin, « la quatrième dimension » (sous-titre du livre) qui est la conjonction de ces géométries, l'aboutissement, la profondeur, la dégustation avec ses millésimes de légende, les grands chefs, les sommeliers, les amateurs. On est dans le vin et au-delà…

Ce livre ne peut que séduire les amoureux du vin en général et de cette appellation en particulier.

Châteauneuf-du-Pape

Textes : Jean-Charles Chapuzet

Photos : Christophe Grilhé

Préface de Rudy Ricciotti, architecte du Mucem à Marseille

Éditions Glénat

224 pages

Prix : 39 €